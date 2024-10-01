Астрономам удалось «расшифровать» Вселенную

Международная группа астрономов сумела «расшифровать» Вселенную. Стало известно, что они сделали.

В отчете сказано, что ученые установили точное положение более миллиона галактик в известной Вселенной.

Данный проект носил название «Физика ускоряющейся Вселенной», и в нем участвовали сразу четырнадцать научных институтов.

Сообщается, что эксперты использовали для наблюдений камеру PAUCam на 4,2-метровом телескопе Уильяма Гершеля на испанском острове Ла-Пальма.

Информируется, что применение новой техники позволило команде обнаружить и определить местоположение галактик, расположенных более чем в десяти миллиардах световых лет от нашей планеты.

Было сказано: «Исследование даст возможность изучить, как галактики связаны со своей средой, которая в основном состоит из темной материи, и понять, насколько далеки галактики определенного типа и яркости, что поможет нам проводить более точные научные исследования».

Ожидается, что новый каталог позволит астрономам создавать более точные карты, чтобы понять, как формируется структура во Вселенной, и изучить ее расширение под влиянием темной материи и темной энергии.

Ранее ученые обнаружили в глубинах космоса кое-что странное.