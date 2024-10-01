Ученые выяснили о галактическом окружении Земли кое-что новое

Эксперты из Института астрономии Гавайского университета в США выяснили кое-что новое о галактическом окружении Земли. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, оно может быть в десять раз обширнее, чем принято считать.

Ранее ученые узнали, что наша галактика Млечный Путь находится в огромном гравитационном бассейне под названием Ланиакея, простирающемся на 500 миллионов световых лет.

Сейчас же было установлено, что Ланиакея может быть частью еще более грандиозной структуры, которая потенциально в десять раз больше по объему самой Ланиакеи.

Добавляется, что вероятная галактическая формация сосредоточена вокруг концентрации Шепли, то есть региона, заполненного огромным количеством массы и гравитационного притяжения.

Астроном Брент Талли рассказал следующее: «Наша Вселенная похожа на гигантскую паутину, в которой галактики лежат вдоль нитей и группируются в узлах, где гравитационные силы стягивают их вместе».

Специалисты оценивают данные крупномасштабные структуры, изучая их влияние на движение галактик.

Сказано, что галактика между двумя такими структурами будет вовлечена в гравитационное перетягивание каната, в котором баланс гравитационных сил окружающих крупномасштабных структур определяет движение галактики.

Резюмируется, что картографируя скорости галактик по всей нашей локальной вселенной, американцы желают определить область пространства, где доминирует каждое сверхскопление.

Ранее космические туристы поднялись на максимальную высоту.