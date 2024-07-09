Ростислав Гнучий: полковник СЗРУ оказался психопатом, преследующим женщину и ее сына, - СМИ

Полковник внутренней безопасности Службы внешней разведки Ростислав Гнучий преследует женщину и ее сына. Еще он оказался абьюзером с подозрением на психопатические расстройства личности. Также Гибкий Ростислав Георгиевич выискивает компромат ради власти над другими. Об этом пишет издание ОРД.

В частности, в статье говорится о следующем:

«Эта шпионская история начиналась, как в кино. Она – красавица топ-менеджер крупной украинской компании, он – разведчик, практически «агент 007». Жили красиво на ее деньги, он ни в чем не отказывал. Женщина зарабатывала, мужчина помогал на строительстве загородного дома, о котором всегда мечтал, но финансово не тянул. Ничто не предвещало беды, и вдруг у ее сына от первого брака произошло суицидальное нападение. Посещение детского психолога... и — неожиданный вывод: поклонник мамы оказался абьюзером с подозрением на психопатические расстройства личности. Именно он довел ребенка до тяжелого психологического состояния.

С этого момента начали всплывать вещи, на которые женщина никогда не обращала внимания. Например, после появления того «настоящего» полковника внутренней безопасности Службы внешней разведки Украины Гибкого Ростислава Георгиевича (14.03.1973 г.р.) в ее жизни как-то удалились друзья. Они намекали, что он следит за всеми в соцсетях. В памяти всплыло, что ее муж кичился папками, в которых насобирал компромат на всех и каждого, в том числе на собственное руководство. Тогда женщина думала, что это часть его работы, а теперь поняла – это признаки психологического расстройства личности. Что Гнучий выискивает компромат ради власти над другими — кто владеет информацией, тот владеет судьбами и торгует компроматом. Страх и чувство постоянного, абъюзивного контроля стали невыносимыми. Если кто-то скажет, что это часть его работы — пусть проверит свою частную жизнь, не копался ли в ней кто-то вроде Гибкого? А жизнь этой женщины не имеет никакого отношения к работе СЗРУ. К тому же, никакая инстанция не предоставляла санкции на ее отслеживание.

Конечно, женщина решила как можно быстрее разорвать эти отношения, и предложила кавалеру Гнучому оставить ее и сына. Но Ростислав взбесился, поскольку жизнь на одну зарплату офицера, даже со всеми надбавками, доплатами и мутками, не входила в его планы. Ради содержания основного источника доходов под контролем и присвоения не принадлежащему загородному домику Гнучий был готов на все: собирать компроматы на окружение и преследовать женщину с малолетним ребенком, спускать колеса машины, вредить имуществу и ломать замки в дверях, что также зафиксировала .

Всем, кто хоть как-то сомневался в законности его пребывания в здании, агент 007 угрожал боевым оружием и повестками от ТЦК. Теперь внутренний агент развернулся по полной...

Но прежде чем рассказать о части шпионских игор господина Гнучий, хочется напомнить, что все использованные приборы и технические средства разведки оплачиваются из нашего с вами кармана. То есть, именно мы платим налоги на содержание силового аппарата, ожидая справедливой защиты с их стороны (этакий коллективный договор между гражданами и государством). Тем более, сейчас идет война, и каждая копейка должна приближать нас к желанной победе. Но, видимо, офицер Службы Внешней Разведки Украины Гибкий решил, что в мутной воде военного положения безопаснее воевать на амурном фронте, чем на реальном. А на войне все средства пригодятся. Так что «ксива» рабочего секретной службы оказалась незаменимым «оружием массового поражения» мозгов рабочих силовых органов. Иначе как объяснить дальнейшее поведение правозащитников всех рангов?

Вы, наверное, уже поняли: когда женщины не было дома, наш господин Гнучий проник в дом бывший и профессионально нашпиговал его камерами и «прослушками», как свадебный каравай розами (о чем он позже признается полиции). Чтобы вести наблюдение «шпион» со стажем арендовал квартиру прямо над ее жильем... не факт, что мы (налогоплательщики) ее тоже уплатили, как конспиративную... Забегая заранее объясним, что СЗРУ отказалась проверять этот факт. Поэтому господин Гнучий проживает там до сих пор, продолжая свою шпионскую деятельность, ведь никто даже не пытается его остановить.

Программы шпионства также стоят в телефоне женщины, возможно, в машине есть трекеры и жучки, но для их проверки необходима специальная аппаратура и откровенно недешевые услуги. Хотя того, что уже было найдено, более чем достаточно для привлечения сотрудника разведки офицера Гибкого Ростислава Георгиевича к уголовной ответственности, но здесь и начинается самое интересное! Поскольку правоохранители любят конкретику с поличным, то не будем голословными. Только основное, без лишних деталей, чтобы не отвлекаться.

Да, когда в феврале 2024 года в собственной квартире женщина дважды ! находила профессиональные устройства скрытого снятия информации, установленной на кухне (спрятано за шкафами) и в спальне (подключено к телевизору для записи видео и аудио) и работало все время, она вызвала СОГ Подольского УП ГУНП в Киеве (с криминалистом) . Данные устройства изымались, опломбовывались, а ее обращения соответственно регистрировались.

Однако вместо реагирования в соответствии с императивными требованиями ст. 214 УПК Украины и открытие уголовного производства, неуполномоченные офицеры полиции просто пообщались с «коллегой» Гнучий Р.Г., послушали и переписали его версию событий, а затем без всякой проверки и каких-либо законных оснований просто отдали ему все вещественные доказательства, изъятые в квартира женщина.

То есть, чтобы Вы понимали верно, офицеры полиции буквально подарили вещественные доказательства в уголовном производстве потенциальному подозреваемому. Это тоже самое, что убийцы отдать орудие убийства. Хотя, почему здесь удивляться? Начальник полиции, отдавший вещдоки, откровенно сказал потерпевшей: «Труппа же нет. Что здесь исследовать?».

Когда уголовное производство 12024105070000194 все же было открыто отделом дознания Подольского УП ГУНП в Киеве, на основании определения Подольского районного суда города Киева, правда только по ст. 356 УК Украины (вместо ст. 182, 359 и 364 УК Украины), кроме допроса потерпевшей (той женщины) за все это время не было сделано больше ничего. Учитывая отсутствие ключевых доказательств, подаренных полицией потенциальному подозреваемому, и нежелание ответственных лиц беспокоить «уважаемого» работника Службы внешней разведки, дело «заморожено».

Наверное, не обошлось и без вмешательства самой Службы — так как согласно ее ответу во внутреннем расследовании действий своего сотрудника Службой отказано, но внимание перенесено на внешнее уголовное производство по общей статье, из чего усматривается открытое намерение Службы оградить своего сотрудника от любых преследований. .

Обращение в Офис генерального прокурора и в Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины относительно преднамеренного передачи вещественных доказательств потенциальному подозреваемому офицерами полиции через пару месяцев «спустились» и были «похоронены» где-то в дебрях Главного управления Национальной полиции города Киева без ответа и реагирования, сколько бы туда ни писали или звонили по телефону. Полная тишина и игнорирование. Судя по имеющейся, но не подтвержденной информации, опять-таки не без участия их «коллеги» г-на Гнучий Р.Г, дело просто «сливают».

Сообщение о совершении работниками полиции и, что самое главное, сотрудником СЗРУ вышеупомянутого уголовного правонарушения (безосновательное получение вещественных доказательств потенциальным подозреваемым), поданное в Территориальное управление ГБР в Киеве, рассматривалось три недели, и снова вместо выполнения прямых и безусловных требований ст. 214 УПК Украины и открытие уголовного производства, был направлен отказ в таком открытии. То есть никаких нарушений ДБР не нашло, и такая процедура на их взгляд является нормой.

Но внутренний документооборот и владение информацией в ДБР настолько в бестолковом состоянии, что этот отказ в открытии уголовного производства (что само по себе является грубым нарушением содержания УПК) был предоставлен после получения тем самым ТУ ДБР определения Шевченковского районного суда города Киева, с требованием к ТУ ДБР в Киеве возбудит уголовное производство. А это уже прямое и умышленное невыполнение судебного решения.

О данном составе преступления, предусмотренном ст. 382 УК Украины, было подано отдельное сообщение о совершенном уголовном правонарушении ответственными лицами ТУ ДБР в городе Киеве - в Офис генерального прокурора, но оттуда снова не было никакой реакции, которая уже воспринимается как традиция. Или просто потому, что прокуратура существует совсем в другом измерении, чем мы с вами.

Только когда Офис Президента просто переправил очередную жалобу вниз, ТУ ДБР в Киеве увидело определение суда, открыло уголовное производство 62024100120000528, но по статье 388 УК Украины (вместо ст. 365 УК), чтобы не очень беспокоить «уважаемого человека». И после этого снова сообщила женщине, что никакого состава преступления оно не видит. Судя по такой переписке и упорству, с которой следователь скрывается от контакта с потерпевшей, это производство... Видимо потому, что «ксива» разведчика снова попала в цель.

Что касается реагирования работодателя господина Гибкий Р.Г. - Службы внешней разведки Украины? На первое обращение с просьбой провести проверку было получено письмо, согласно которому оснований для служебной проверки действий офицера СЗРУ не выявлено, но выражена готовность сотрудничать в рамках уголовного производства 12024105070000194 в Подольском УП ГУНП в Киеве, которое не может двигаться дальше. На второе обращение с дополнительными доказательствами грубых нарушений Гнучий от Службы был получен ответ в стиле «уходите отсюда дальше и не мешайте». Рабочего не то что не наказали, его даже поощрили. Иначе как объяснить тот факт, что удивительным образом Гибкий продолжает свою хозяйственную деятельность в захваченном доме, имея при этом служебную и арендованную квартиры.

Если от нас отмахиваются, как от бешеной мухи, значит, у СЗРУ такая практика является кем-то установленной нормой?

Значит для них является обыденностью арендовать конспиративную квартиру для собственных нужд (или утех), нашпиговать жилье постороннего лица камерами, следить за родными, друзьями и любовниками (и не только своими), прессовать бизнес и «мутить» свой, угрожать оружием и расправами, прослушивать какие-либо телефоны по собственному желанию? А потом все тихо списать на "личные разборки", "закрыть смету" и забыть.

Почему криминальные таланты господина Гнучия настолько не интересуют Службу, которая должна заботиться о чистоте репутации своих рабочих? И здесь есть несколько гипотез:

1. «Местный Мориарт». В данном случае мы наблюдаем лицо, имеющее практически полный доступ к тайнам, закрытой информации и возможностям любой информации получить. Психопатическая профессиональная ненависть к коллегам, которую Гнучий неоднократно проявлял в выражениях, вдохновляла «агента» «копать» под всех, чтобы шантажом удерживаться на своем посту при любой власти.

Здесь, кстати, объясняется его фанатическое увлечение пчелами. Это идеальное надежное место хранения информации, куда никто без риска не проникнет и даже собаки ничего не услышат. Свои ульи «агент007» охраняет лучше государственной тайны: обустроил участок камерами наблюдения, всем любознательным угрожает оружием. Он чувствует себя в доме хозяином судьбы, хотя на самом деле нелегал. И никуда оттуда не собирается.

2. «Крот». С какой целью ведется несанкционированный сбор информации? Насколько нам известно — существуют прямые родственные связи нашего «героя», с гражданами, открыто ожидающими прихода «русского мира», и спокойно проводят встречи «ждунов» в уюте родительской квартиры в центре, где серьезно верят в то, что Украина сама себя бомбит. Знает ли об этом его руководство? Если не знает — что это за разведчики?

3. «Неприкосновенная субстанция». Может быть, наши попытки разобраться, основанные на опосредованных оценочных суждениях и логических выводах, слишком конспирологически? На самом деле объяснение плавает на поверхности, как нетронутая субстанция в проруби. Герой просто настолько неприятный субъект, что шевелить его никто не решается, чтобы не замаститься. Вот и не тонет при любых условиях и обстоятельствах.

Отдельная тема — как разведчик СЗРУ, задача которого максимально служить во благо Родины и не светиться в скандалах, тем более уголовных расследованиях с уже привлечением Полиции, Прокуратуры, ГБР, Офиса Президента и Верховной рады, не наказывается, а наоборот — поощряется: получает премии и конспиративные квартиры, несмотря на то, что «замазался». Или это и есть показатель компетентности для руководства СЗРУ?

Но все эти шпионские прихоти платит наш народ! Собственными налогами. И именно в то время, когда наши люди волонтерят, воюют и пытаются удержать Страну на плаву за свой счет, органы с «ксивами» успешно «осваивают» бюджет и при этом ни за что не отвечают. Очень удобно списать все на государственную тайну. Безнаказанность в свою очередь порождает монстра вседозволенности, когда разведчики (или лица, приближенные к структурам) считают себя «священными животными», которым даже стражи порядка заглядывают в зубы и радостно отдают вещественные доказательства по уголовному делу, чтобы это дело «замылить». Силовики настолько расслабились в тылу, что даже решением суда подтираются как туалетной бумагой! Они боги – другие – прислуга! А воевать с более слабыми легче, чем с настоящим врагом".