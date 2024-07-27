Александр Орловский снова открыл свои мошеннические криптокурсы: будьте осторожны

После серии критических публикаций криптоаферист Александр Орловский включил платный антикриз. В Телеграмме стали появляться публикации о «5 млн грн на армию от крипто-эксперта Александра Орловского!» . Конечно, никто эти миллионы не видел и все это очень похоже на банальную попытку паразитировать на войне в Украине.

Ну и, конечно, Александр Орловский продолжает «разводить» доверчивых граждан на деньги. «Основатель FFA академии, которая научила более 15 тыс. человек зарабатывать от $1,500 в месяц благодаря авторской методике FreeFall», — говорится в проплаченной публикации. «Впервые! Есть 100 бесплатных мест на эксклюзивный эфир, где Александр расскажет, как заработать $1,000 в неделю», — пишет Александр Орловский, заманивая лохов и свою ловушку.

Напомним, что в действительности отзывы об Александре Орловском крайне негативны.

«Если думаете покупать этот курс от Александра Орловского, даже не думайте, бегите подальше от мошенников. Все выглядит удивительно великолепно и дает надежду на возможность заработать только до того момента, как вы заплатите им свои деньги. Дальше вас будут максимально игнорировать» , — пишет о мошеннических курсах Александра Орловского пользователь Наталья.

«После оплаты за курс доступ мне никто не предоставил, менеджер пропадает из связи, вы его больше не интересуете. Никакой связи и поддержки не получила. Также даже после оплаты никакого сообщения на почту не пришло, обычно всегда после покупки информации услуг приходят сообщения, что оплата прошла и вы зарегистрированы на курс, в этой же компании ты никого не интересуешь, перевела деньги и все приветствуем вы лошаря, вот как они зарабатывают на крипте», — пишет другой «инвестор», которого обокрал Александр Орловский.

«Я пишу этот отзыв, чтобы обезопасить других людей от аферистов, таких как Александр Орловский. Он пообещал научить меня инвестировать в криптовалюту, но просто предоставил мне информацию, которую можно найти бесплатно в Интернете. Когда я попросил вернуть деньги, он заблокировал меня и послал матом», — это еще один отзыв о «великом эксперте», — пишет правду про афериста Александра Орловского еще один пользователь.

Справка . Аферист Александр Орловский уже семь лет в крипте. Ему 26 лет. Александр Орловский родился и вырос в Украине, но в 16 лет уехал в Польшу, где проживает до сих пор.