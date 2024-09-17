Британская разведка назвала цену войны для Москвы в деньгах и убитых солдатах

Война в Украине стала дорогостоящим мероприятием для России, особенно с точки зрения личного состава. С начала конфликта Россия, вероятно, потеряла 610 тысяч человек (убитых и раненых). Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

«Тактика, основанная на массовых пехотных волнах, потребовала от России постоянного пополнения сил на передовой постоянным потоком новых рекрутов», — отмечается в сводке.

По данным британкой разведки, темпы набора российских военных в 2024 году снизились по сравнению с темпами, достигнутыми в 2023 году. Российские официальные лица заявили в конце 2023 года, что российское министерство обороны набирает около 1600 человек в день. Однако публично опубликованные цифры в этом году говорят о том, что этот показатель составляет около 1000 человек в день. Эти цифры, вероятно, в некоторой степени завышены.

Это привело к тому, что российское министерство обороны увеличило бонусы за прием на службу в августе 2024 года, что является все более дорогостоящей стратегией набора для России, говорится в сообщении.

«По оценкам, выплаты военнослужащим составили около 8% федеральных расходов в году по июнь 2024 года. Тем не менее, увеличение выплат, вероятно, будет способствовать росту набора военнослужащих на оставшуюся часть года», — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 635 880 солдат.