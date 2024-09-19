Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в конце рабочей недели

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в конце этой рабочей недели. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в четверг, 19 сентября, кратковременный дождь ожидается местами в юго-западной части страны, а также в Крыму. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер будет преимущественно восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части, местами в восточных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 9-14, на юге 12-17 тепла. Днем плюс 21-26, в Карпатах 15-20 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла.

В пятницу, 20 сентября, по Украине ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 6-11, на юге 10-15 тепла. Днем плюс 21-26, на Прикарпатье 17-22 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью около плюс 10, днем 23-25 тепла.

Ранее в Киеве зафиксировали три температурных рекорда подряд.