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Новости > Украина — главный приоритет США, — Пентагон

Украина — главный приоритет США, — Пентагон

Агата Кловская
18.09.24 16:23
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Украина — главный приоритет США, — Пентагон

Украина остается задачей «номер один» для Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил глава наблюдательного ведомства Министерства обороны США Роберт Сторч в интервью Голосу Америки.

«В мире многое происходит, что требует реакции Пентагона. Но Украина — однозначно это работа номер один. Я всегда говорю, что это самый большой приоритет моей службы и моих коллег», — заявил Сторч.

Он сообщил, что непосредственно в его ведомстве вопросами Украины занимаются более 200 человек. Некоторые из них находятся в Германии, Польше, есть следователи и наблюдатели за программами в посольстве в Киеве.

«Если добавить наших партнеров из инспекций Госдепа и USAID — будет 300-400 человек от правительства США», — сказал он.

Он отметил, что его служба проверяет готовность военной техники для отправки в Украину. Далее мониторит процесс транспортировки, затем — конечное использование. Контроль осуществляется также за пополнением запасов американского МО и учениями украинских воинов.

Сторч подчеркнул, что ведомство тщательно мониторит процесс передачи и использования американских вооружений. В случае необходимости — ведет расследование.

«Среди 57 расследований по поводу вероятных нарушений закупки, коррупции, попадания оружия в чужие руки, кражи и прочее, по состоянию на сентябрь 2024 года ни один случай ведомством подтвержден не был, однако следственные действия продолжаются», — сообщил Сторч.

Напомним, США ознакомились с планом победы Зеленского.

Тэги: Украина, Пентагон

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