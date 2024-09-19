Находящийся в Дубае криптоаферист Богдан Прилепа, подозреваемый в краже миллиарда гривен, предназначенных на закупку дронов, может быть доставлен в Украину неофициальными каналами коммуникации, как это было в случае судьи Чауса и других случаях, - сообщает Антикор.

«Богдан Прилепа сидит в Дубае и думает, что схватил Бога за бороду, потому что ОАЭ не экстрадирует его в Украине, однако на каждую хитрую прилепу есть настоящие украинские профессионалы с левой резьбой, что может авторитетно подтвердить судья Чаус и многие другие граждане. Поэтому единственный шанс Богдана Прилепа сегодня — это задонатить украденный миллиард на счета, которые ему хорошо известны», — заключается в публикации.