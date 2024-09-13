США планируют корректировать свою позицию по вооружению, которое предоставляют Украине, — Блинкен

Российская Федерация изменила свои действия в поле боя в Украине. Поэтому Украина и ее партнеры должны адаптироваться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает АР.

«Поскольку действия России изменились, поскольку изменилось поле боя, мы адаптировались», — заявил Блинкен.

По его словам, одной из причин вчерашнего визита в Киев было узнать о том, что необходимо Украине.

«Одна из целей моего вчерашнего визита в Киев была услышана от наших украинских партнеров, что, по их мнению, им нужно сейчас, чтобы справиться с текущим полем боя, в том числе на востоке Украины и в других частях страны», — сказал он.

Госсекретарь заявил, что по мере того, как будут развиваться события, США также будут адаптироваться.

«Я могу сказать вам, что по мере того, как мы будем двигаться вперед, мы будем делать то же, что мы уже делали, то есть мы будем корректировать по мере необходимости... для того чтобы защитить себя от российской агрессии», — подчеркнул он.

Напомним, США позволят Украине удары вглубь РФ, но не ракетами ATACMS.