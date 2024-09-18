Американцы рассказали о расширении вселенной кое-что новое

Эксперты из Массачусетского технологического института в США поведали кое-что новое о расширении Вселенной. Появились данные их отчета.

Специалисты выдвинули новую гипотезу о том, что несоответствие в измерениях скорости расширения Вселенной кроется в таинственной силе, именуемой ранней темной энергией.

В своей работе исследователи заявили, что в первые моменты после Большого взрыва могла возникнуть ранняя темная энергия, которая могла повлиять на расширение новорожденной Вселенной.

Резюмируется, что это помогло решить называемого напряжения Хаббла, то есть несоответствия в оценках скорости расширения Вселенной, измеренных разными методами.

Ранее ученые обнаружили в глубинах космоса кое-что странное.