Стало известно, за что Усика задержали в аэропорту Кракова

Причиной задержания Александра Усика польскими пограничниками стал тренер украинского боксера Сергей Лапин.

Портал ESPN сообщил некоторые подробности задержания украинского спортсмена, ссылаясь на собственные источники.

Службе безопасности аэропорта не понравилось состояние наставника спортсмена. Ему отказали садиться на самолет, утверждая, что его состояние «непригодно для путешествия самолетом».

Отмечается, что Усик попытался объяснить, что с ними все в порядке и они устали после 14-часовой поездки из Киева, из-за языкового барьера и категоричной позиции боксера они были задержаны.

Следует отметить, что обоих украинцев уже отпустили, но в дело пришлось вмешаться даже президенту Украины Владимиру Зеленскому и некоторым дипломатам.

Напомним, инцидент произошел накануне поздно вечером. Украинский боксер Александр Усик был неожиданно арестован в аэропорту Кракова, когда он пытался вылететь в тренировочный лагерь в Испании.