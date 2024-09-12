Раскрыт механизм чихания и кашля

Эксперты из Вашингтонского университета и Технологического института штата Джорджия в США выяснили кое-что важное. Появились данные их отчета.

Они раскрыли механизм чихания и кашля, за который, по их словам, отвечают специальные нейроны в дыхательных путях.

Опыт провели на мышах.

Во время опыта ученые выявили соединение под названием BAM 8-22, которое заставило грызунов чихать.

Ранее уже было известно, что это соединение активирует ионный канал MrgprC11.

Желая подтвердить это, американцы удалили нейроны из дыхательных путей подопытных мышей, зараженных вирусом гриппа.

Тогда мыши перестали чихать, несмотря на болезнь.

Специалисты использовали схожий подход для идентификации нейронов, ответственных за запуск кашля. Они нашли в трахее нервные центры, экспрессирующие особое химическое вещество – удаление этих нейронов устранило реакцию кашля.

В будущем исследователи хотят установить, какие процессы следуют за активацией нейронов чихания или кашля.

Планируется узнать, работают ли подобные типы нейронов у людей.

Резюмируется: изучение этих триггеров может помочь в разработке более эффективных средств для лечения симптомов респираторных заболеваний.

Ранее был опровергнут популярный миф о кариесе.