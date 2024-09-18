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Новости > Озвучена новая версия происхождения жизни на Земле

Озвучена новая версия происхождения жизни на Земле

Александр Панько
18.09.24 14:29
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Озвучена новая версия происхождения жизни на Земле

Международная группа экспертов из Швейцарии, Великобритании и Норвегии выдвинули новую версию происхождения жизни на Земле. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она могла появиться благодаря частицам космической пыли.

Во время своей работы специалисты задумались: могла ли космическая пыль запустить процессы образования жизни на нашей планете?

Поясняется, что космическая пыль образуется в межпланетном пространстве при столкновении астероидов или испарения и распада комет по мере их движения в Солнечной системе.

Сообщается, что некоторая часть космической пыли проходит через атмосферу нашей планеты, сохраняя большую долю пребиотических элементов.

Добавляется, что концентрированные отложения космической пыли действительно образуются на Земле сегодня посредством обычных осадочных процессов.

В ходе опыта ученые использовали астрофизическое моделирование и геологические модели, желая количественно оценить поток и состав космической пыли, которая могла скопиться на поверхности нашей планеты в течение первых 500 миллионов лет после события, известного как лунообразующий удар, то есть возможном столкновении Земли с объектом размером с Марс, при котором возникла Луна.

Говорится, что численные модели рассматривали пыль из семейства комет и астероидов Юпитера.

После этого исследователи сравнили результаты с оценками современной аккреции.

Оказалось, что общая аккреция космической пыли на ранней стадии могла быть в сто – десять тысяч раз выше, чем наблюдаемая сегодня.

Отметим, что модель также использовали для прогнозирования доли пыли в неконсолидированных отложениях, отложившихся в течение определенного геологического периода.

Был рассмотрен ряд соответствующих сред, включая ледниковые поверхности, жаркие пустыни и глубоководные отложения.

Стремясь подтвердить свои результаты, ученые сравнила их с известными измерениями этих сред на Земле сегодня.

Выявилось, что космическая пыль составляет небольшую часть глубоководных отложений, даже при самых высоких скоростях, предсказанных моделью.

Резюмируется: «В то же время, в пустынных и ледниковых районах космическая пыль может составлять более 50% осадка. Самые высокие концентрации (более 80%) космической пыли можно найти в районах тающих ледников. Ледяные щиты, подобные антарктическим, которые содержат криоконитовые отложения с высоким содержанием космической пыли. Ледниковые озера обеспечивают отличную среду для поддержки ранних стадий жизни».

Ранее ученые обнаружили в глубинах космоса кое-что странное.

Тэги: ученые, мир, космос, наука

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