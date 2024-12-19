Британцы раскритиковали идею есть искусственное мясо

Эксперты из университета Суррея в Великобритании раскритиковали идею есть искусственное мясо. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей, предпочитающих растительные заменители мяса, вероятность появления симптомов депрессии существенно выше.

Ученые в ходе опыта провели оценку психического здоровья вегетарианцев, разделив их на две группы. В первую вошли те, кто употреблял растительные заменители мяса, а во вторую попали подопытные, которые избегали таких продуктов.

В итоге было установлено, что у тех, кто предпочитал веганское мясо, вероятность развития депрессии была на 42% выше, чем у остальных.

Сказано, что у добровольцев из первой группы также было зафиксировано повышенное артериальное давление и признаки воспаления, что подтвердили результаты анализов крови.

Указывается на то, что воспаление может нарушать производство химических веществ в мозге, влияющих на настроение.

Информируется также, что, несмотря на потенциальные риски для психического здоровья, употребление растительного мяса оказалось связано с сокращением риска развития синдрома раздраженного кишечника на 40%.

Говорится при этом, что растительные аналоги мяса могут быть безопасными при соблюдении сбалансированного рациона.

Резюмируется: «Несмотря на то, что такие продукты считаются ультрапереработанными и содержат много калорий, сахара, насыщенных жиров и соли, исследование не выявило существенных различий в уровне потребления питательных веществ между участниками».

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