Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 780 860 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 26 декабря.

Сообщается, что были ликвидированы уже 780 860 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 630 танков, 19 933 боевые бронированные машины, 21 357 артиллерийских систем, 1 256 РСЗО, 1 031 средство ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 20 971 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 003 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 32 180 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 667 единиц специальной техники.

Ранее Папа Римский призвал Украину и Россию к мирным переговорам.