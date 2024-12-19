Ученые рассказали о ежедневных тренировках кое-что парадоксальное

Эксперты из университета Англии Раскин в Великобритании поведали о ежедневных тренировках кое-что парадоксальное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что выполнение одной и той же тренировки изо дня в день в течение долгого времени перестает быть для организма стрессовым фактором, помогающим терять вес и набирать мышцы.

По их словам, для того, чтобы избежать этого, повышать интенсивность занятий следует раз в месяц или два.

Отмечается, что для улучшения физической формы нужно целенаправленно нарушить гомеостаз своего организма.

Добавляется, что данный процесс, с помощью которого живые организмы поддерживают стабильную внутреннюю среду, несмотря на изменения во внешних условиях.

Указывается также: «Стресс, который тело испытывает во время силовых, кардио и других видов тренировок, создает в организме нестабильность».

Сообщается: «Нарушение гомеостаза впоследствии вызывает утомление. Усталость на самом деле является секретом физической адаптации. Чем сильнее утомление, тем больше потенциал для улучшения физической формы».

Поясняется, что недостатком однообразных ежедневных тренировок выступает их неспособность вызывать достаточное утомление и создавать так называемую «прогрессирующую перегрузку» для мышц и суставов.

Специалисты рассказали, что существуют три основных способа достижения прогрессивной перетренированности: увеличение интенсивности упражнений, частоты тренировок или продолжительности каждого занятия. Чтобы эффективно худеть или набирать мышцы, менять тренировочную программу с помощью этих инструментов нужно раз в четыре-восемь недель.

Резюмируется, что при коррекции занятий нужно соблюдать осторожность и важно выделять достаточно времени на отдых и не увеличивать сложность сразу по нескольким параметрам.

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