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Новости > Трамп обрекает Европу на новую войну, — Foreign Affairs

Трамп обрекает Европу на новую войну, — Foreign Affairs

Александр Панько
19.12.24 15:42
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Трамп обрекает Европу на новую войну, — Foreign Affairs

Если Украина не одержит решительной победы и пойдет на уступки России, как того предусматривает «мирный план» Трампа, возобновление боевых действий будет неизбежным. Кремль уже убедился во мнении, что, в конце концов, агрессия себя окупает. Об этом в авторской статье для Foreign Affairs пишут военно-политические эксперты Андреа Кендалл-Тейлор и Майкл Кофман.

В свете все более очевидных планов Дональда Трампа и его команды добиться быстрого мира в Украине с определенными уступками в пользу России двое экспертов пытаются предупредить о негативном развитии событий, которое неизбежно последует за этим геополитическим просчетом следующей администрации США.

Тейлор и Кофман предупреждают, что захватнические амбиции России не остановятся на Украине, и при отсутствии реального сопротивления со стороны Запада российская агрессия будет лишь увеличивать масштабы. По мнению аналитиков, уступки требованиям России в Украине не обеспечат Европе спокойствие, а совсем наоборот.

«Просто посмотрите на события последних двух десятилетий. На каждом шагу — война в Грузии в 2008 году, первое вторжение России в Украину в 2014 году и развертывание ее войск в Сирии в 2015 году — Путин все более охотно рисковал, поскольку он начинал верить, что это окупается», — предупреждают аналитики.

Тейлор и Кофман признают, что США действительно могут рассматривать Китай как более приоритетного соперника, чем Россию. Однако в противостоянии с Китаем Америке все равно нужно обезопасить европейское направление.

«Если Вашингтон преждевременно уменьшит свою приверженность Европе, Москва может воспринять это как признак растущей незаинтересованности США и использовать возможность, чтобы продвинуться вперед», — пишут эксперты.

Они отмечают, что окончание войны в Украине на выгодных для Киева условиях является лучшим способом уменьшить угрозу новой агрессии со стороны России. Причем это мирное соглашение должно стать частью более широкой стратегии сдерживания России — военного и экономического. В противном случае Россия, в конце концов, начнет «новую безрассудную войну» то ли против НАТО, то ли снова против Украины.

«Нет легкого решения противостояния Запада с Россией. Российский ревизионизм и агрессия не исчезают. Даже если нынешняя война в Украине будет решена путем перемирия, без каких-либо гарантий безопасности для Украины, вероятна новая война. Для Соединенных Штатов и их союзников было бы гораздо лучше серьезно отнестись к вызову со стороны России сегодня, чем позволить, чтобы завтра другой конфликт стал более дорогой задачей», — пишут Тейлор и Кофман.

Напомним, ЕС готовит Трампу «четкий сигнал» по Украине.

Тэги: Европа, война, Дональд Трамп

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