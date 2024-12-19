Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы узнали, как невесомость влияет на мозг человека

Американцы узнали, как невесомость влияет на мозг человека

Агата Кловская
19.12.24 16:10
214
Американцы узнали, как невесомость влияет на мозг человека

Эксперты из Исследовательского института Скриппса в Сан-Диего (США) рассказали, как невесомость влияет на мозг человека. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые проанализировали воздействие микрогравитации на клетки человеческого мозга.

С этой целью специалисты отправили на Международную космическую станцию искусственные клеточные скопления.

Ранее было установлено, что невесомость влияет на мышцы, кости, иммунную систему и когнитивные способности человека, но, в то же время, реакция мозговых тканей на отсутствие земного притяжения оставалась малоизученной.

В ходе опыта исследователи использовали органоиды (упрощенные копии органов или их частей), состоящие из корковых или дофаминергических нейронов. Данные популяции нервных тканей как правило бывают затронуты рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона.

Отмечается, что некоторые органоиды также включали микроглию – тип иммунных клеток мозга, который реагирует на воспаление.

Информируется, что, для того, чтобы избежать сложных процедур обслуживания органоидов на орбите, американцы впервые применили метод выращивания мини-органоидов в криопробирках, то есть небольших герметичных флаконах, предназначенных для глубокой заморозки.

Через месяц образцы вернулись на Землю, где их сравнили паттерны экспрессии РНК побывавших в космосе клеток с идентичными органоидами, не покидавшими планету.

Было установлено, что выращенные в невесомости органоиды имели более высокие уровни генов зрелости по сравнению с земными аналогами.

Все это означает, что при микрогравитации клетки развивались и делились быстрее, чем при обычной силе тяжести.

Говорится: «Мы обнаружили, что в обоих типах органоидов профиль экспрессии генов был характерен для более поздней стадии развития по сравнению с земными. Данные нейроны не стали взрослыми, так что эффект ничего не говорит нам о старении».

Резюмируется, что клетки мозга человека могут реагировать на микрогравитацию аналогичным образом из-за отсутствия конвекции – естественного движения веществ в окружающей среде под действием тяготения.

Ранее американцы рассказали о нашем мозге кое-что очень странное.

Тэги: ученые, мир, мозг, космос, наука, невесомость

Комментарии

Статьи

11.12.24 17:59

ТОП украинских мошенников 2024 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Экс-мэр и мародер Коломейцев или «спонсор» террориста путина, депутат Андриец: Кто больший враг для Ладыжина?
16.12.24 12:41

Экс-мэр и мародер Коломейцев или «спонсор» террориста путина, депутат Андриец: Кто больший враг для Ладыжина?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.12.24 16:55

Венгры разузнали о собаках кое-что интересное

19.12.24 16:48

Путин предлагает нанести «экспериментальный» удар по Киеву

19.12.24 15:53

Ученые рассказали о ежедневных тренировках кое-что парадоксальное

19.12.24 15:42

Трамп обрекает Европу на новую войну, — Foreign Affairs

19.12.24 15:17

Британцы раскритиковали идею есть искусственное мясо

19.12.24 14:59

Американцы поведали, как маленькие дети начинают говорить

19.12.24 14:22

У Байдена допустили участие Китая в переговорах Украины и России. Но есть нюанс

19.12.24 13:48

Украина в этом году не получит бельгийские F-16, — Le Soir

19.12.24 13:28

Испанцы поведали, чем же так полезно красное вино

19.12.24 16:48

Путин предлагает нанести «экспериментальный» удар по Киеву

19.12.24 12:44

В приложении «Резерв+» произошел масштабный сбой

19.12.24 10:31

Украина и Россия готовы говорить о мире, — представитель Трампа

19.12.24 10:16

ООН впервые назвала агрессию России против Украины захватнической войной

19.12.24 09:46

Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО Украины и гарантии безопасности

19.12.24 09:43

Стало известно, будут ли выключать свет 19 декабря

18.12.24 14:39

Зеленский рассказал, сколько еще Украине нужно систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ

18.12.24 10:16

Германия готова отправить миротворцев в Украину. Но есть условие

18.12.24 09:14

«Укрэнерго» отменило отключения света на 18 декабря. Но не для всех

17.12.24 15:15

За ликвидацией генерала РФ Игоря Кириллова в Москве стоит СБУ, — источники

13.12.24 16:49

В Украине графики отключений света будут составлять по-новому

13.12.24 09:25

Австралийцы рассказали, какие продукты ускоряют старение организма

13.12.24 10:31

Португальцы рассказали, как кофе продлевает жизнь

13.12.24 08:17

Искусственный интеллект научили понимать растения

16.12.24 13:33

Разгадан секрет рыжих кошек

13.12.24 12:54

НБУ повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции

13.12.24 13:23

«Такие вопросы задает только русня»: известный блоггер Лаченков ответил, почему не идет служить

16.12.24 16:45

Британцы рассказали, когда собаки начинают стареть

13.12.24 16:16

Зеленский об очередной ракетной атаке РФ: Это «мирный» план Путина

17.12.24 08:21

Математик из Южной Кореи решил странную диванную загадку

Фото и Видео
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве на сегодня
В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве на сегодня
В Керченском проливе затонули сразу два российских танкера
В Керченском проливе затонули сразу два российских танкера
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
28 лет спустя (2005): трейлер и дата выхода продолжения культового хоррора
28 лет спустя (2005): трейлер и дата выхода продолжения культового хоррора
В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии
В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Байден уснул на встрече с африканцами
Байден уснул на встрече с африканцами
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.