Американцы узнали, как невесомость влияет на мозг человека

Эксперты из Исследовательского института Скриппса в Сан-Диего (США) рассказали, как невесомость влияет на мозг человека. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые проанализировали воздействие микрогравитации на клетки человеческого мозга.

С этой целью специалисты отправили на Международную космическую станцию искусственные клеточные скопления.

Ранее было установлено, что невесомость влияет на мышцы, кости, иммунную систему и когнитивные способности человека, но, в то же время, реакция мозговых тканей на отсутствие земного притяжения оставалась малоизученной.

В ходе опыта исследователи использовали органоиды (упрощенные копии органов или их частей), состоящие из корковых или дофаминергических нейронов. Данные популяции нервных тканей как правило бывают затронуты рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона.

Отмечается, что некоторые органоиды также включали микроглию – тип иммунных клеток мозга, который реагирует на воспаление.

Информируется, что, для того, чтобы избежать сложных процедур обслуживания органоидов на орбите, американцы впервые применили метод выращивания мини-органоидов в криопробирках, то есть небольших герметичных флаконах, предназначенных для глубокой заморозки.

Через месяц образцы вернулись на Землю, где их сравнили паттерны экспрессии РНК побывавших в космосе клеток с идентичными органоидами, не покидавшими планету.

Было установлено, что выращенные в невесомости органоиды имели более высокие уровни генов зрелости по сравнению с земными аналогами.

Все это означает, что при микрогравитации клетки развивались и делились быстрее, чем при обычной силе тяжести.

Говорится: «Мы обнаружили, что в обоих типах органоидов профиль экспрессии генов был характерен для более поздней стадии развития по сравнению с земными. Данные нейроны не стали взрослыми, так что эффект ничего не говорит нам о старении».

Резюмируется, что клетки мозга человека могут реагировать на микрогравитацию аналогичным образом из-за отсутствия конвекции – естественного движения веществ в окружающей среде под действием тяготения.

Ранее американцы рассказали о нашем мозге кое-что очень странное.