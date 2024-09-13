Немцы рассказали о гимнастике для ума

Эксперты из Кассельского университета в Германии поведали о гимнастике для ума. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что обнаружено элементарное физическое упражнение, которое развивает не только мышцы, но и умственные способности.

Во время опыта ученые обратили внимание на приседаниях, которые делают на неустойчивой поверхности.

Указывается, что кроме тренировки квадрицепсов, подколенных сухожилий и ягодиц, подобный вид нагрузки требует и концентрации внимания.

В эксперименте участвовали 57 пожилых и 17 молодых людей. Возраст первой группы составлял 60-70 лет, а второй около 20 лет.

Сперва подопытные прошли несколько скрининговых оценок, чтобы убедиться, что выполнение физических упражнений не представляет риска для здоровья.

На старте добровольцы выполняли обычные приседания с гантелями, одновременно проходя тест Струпа, то есть когнитивное упражнение, в котором нужно называть цвет шрифта показанного слова, но игнорировать само слово.

Поясняется, что это создает конфликт восприятия, например, слово «красный» может быть напечатано синим шрифтом.

После этого люди приседали на неустойчивых поверхностях, также выполняя тест Струпа.

В итоге оказалось, что выполнение приседаний снижало производительность участников в тесте Струпа на 9% при тренировке на устойчивой поверхности и на 14% на нестабильном покрытии.

Резюмируется, что приседания с необходимостью сохранять баланс усиливает концентрацию внимания и тем самым тренирует когнитивные способности.

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