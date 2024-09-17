Ученые обнаружили «вечно недовольных» рыб

Международная группа экспертов из университета науки и технологий имени короля Абдаллы из Саудовской Аравии и Вашингтонского университета в США обнаружила «вечно недовольных» рыб. Именно такое строение их морд.

Сообщается, что открытую учеными разновидность назвали сварливым карликовым бычком.

Указывается на то, что, невзирая на свой небольшой размер менее двух сантиметров, рыба выглядит на удивление грозно и обладает большими клыками.

Такие рыбы были найдены в Красном море во время дайвинг-экспедиции по исследованию фауны кораллового рифа. Они живут среди коралловых рифов, покрытых красными водорослями, и питаются мелкими беспозвоночными.

Сперва специалисты полагали, что обнаружили огненного карликового бычка Sueviota pyrios, который ранее был известен только по одному экземпляру, найденному в 1972-м году, но их детальное изучение выявило, что речь идет о совершенно новом виде.

Резюмируется: обнаружение новых видов морских животных в Красном море подчеркивает необходимость защиты природы региона, который страдает от обесцвечивания кораллов из-за теплеющего климата.

Ранее ученые выяснили нечто удивительное о странных рыбках.