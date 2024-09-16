В Раде одобрили налоговый законопроект

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады принял проект изменений в Налоговый кодекс. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, 16 сентября.

По его словам, комитет рекомендовал парламенту принять проект № 11416-д в первом чтении. При этом так как до октября закон в целом не будет принят, то введение будет «задним числом» с 1 октября.

«Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд гривен в 2024 году и 137 млрд гривен в следующем», — написал Железняк.

В законопроекте предлагается:

— повысить военный сбор по всем доходам граждан с 1,5% до 5%;

— установить военный сбор для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц);

— установить военный сбор в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы;

— установить ставку налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

— изменить налоговый период с квартального на месячный для предоставления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (для экономического бронирования);

— установить ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

— установить авансовые взносы для АЗС.

Напомним, стало известно, как в Украине изменятся налоги с октября.