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Новости > Британцы рассказали, какой была Антарктида 50 миллионов лет назад

Британцы рассказали, какой была Антарктида 50 миллионов лет назад

Агата Кловская
17.09.24 16:57
130
Британцы рассказали, какой была Антарктида 50 миллионов лет назад

Эксперты из Кембриджского университета в Великобритании поведали о том, какой была Антарктида 50 миллионов лет назад. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты изучили изменения местного климата за этот период времени.

Указывается, что ранее климат полярного континента напоминал условия нынешних северных регионов Сибири или Канады с преобладанием хвойных лесов и тундр.

В работе говорится, что 50 миллионов лет назад мир был приблизительно на 14 градусов теплее нынешних глобальных показателей, но, при этом, температуры неуклонно снижались в течение следующих 16 миллионов лет, и 34 миллиона лет назад началось формирование первого антарктического полярного щита.

Были озвучены два фактора, вызвавших похолодание, это изменение концентрации углекислого газа в атмосфере и движение континентов.

Информируется, что на Антарктическом континенте, скорее всего, произошло локальное похолодание из-за тектоники плит.

Сообщается, что в то же время Южная Америка и Антарктида окончательно разделились, открыв то, что сейчас называется проливом Дрейка, что привело к тому, что мы называем циркумполярным течением, когда вода движется вокруг Антарктиды по кругу.

Добавляется, что течение изолирует Антарктиду от остального мира и значительно затрудняет прохождение теплых воздушных масс через Южный океан, и, следовательно, делает Антарктиду холоднее.

Сказано, что тектоника прямо влияет на уровень углекислого газа в воздухе, а выветривание горных пород и вулканическая активность служат частью углеродного цикла, смещая баланс газов в атмосфере.

Резюмируется: в будущем Антарктиду ждет новая фаза оттаивания и маловероятно, что она будет вызвана только деятельностью человека, однако антропогенный фактор играет значимую роль в этих процессах.

Ранее ученые поведали, где на нашей планете самый чистый воздух.

Тэги: ученые, мир, наука, Антарктида

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