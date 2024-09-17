В Киеве зафиксировали три температурных рекорда подряд

Согласно данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 14 и 15 сентября в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Об этом говорится в сообщении ЦГО.

Так, минимальная температура воздуха 14 сентября в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,1 °С. Предыдущее рекордное значение 2011 года превышено на 0,6 °С.

В то время как минимальная температура воздуха 15 сентября в Киеве также оказалась самой высокой для этого дня и снизилась лишь до 19,4 °С. Предыдущее рекордное значение 1909 года превышено на 1,9 °С.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 23,3 °С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 1909 года на 0,2 °С, а климатическую норму — на 7,7 °С.

Всего с начала месяца в столице уже установлено шесть температурных рекордов.

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