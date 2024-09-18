Невролог рассказал, кому не стоит пить кофе

Российский невролог Владимир Мартынов поведал о том, кому не следует пить кофе. Есть свои нюансы.

Эксперт рассказал: «При ежедневном потреблении кофе или злоупотреблении им человек может стать раздражительным или тревожным. У людей с тревожными расстройствами и частым сердцебиением может появляться чувство беспокойства».

Специалист рекомендует людям, у которых есть проблемы с желудком или гастрит, обратить внимание на количество потребляемого кофе, поскольку он может вызвать расстройство пищеварения.

Говорится: «У людей с гипертонией кофеин может еще больше увеличивать давление, хотя это кратковременно. Если пить кофе после обеда или перед сном, может нарушиться сон, появиться бессонница».

Также медик поведал про эффект толерантности, который заключается в том, что организм привыкает к большому количеству кофе: в такой ситуации человеку требуется пить все больше кофе, чтобы достигать такого же эффекта бодрости и концентрации внимания.

Резюмируется: «Это может перерасти в зависимость, у человека будет болеть голова, он будет быстро уставать, если не выпьет кофе».

Ранее стало известно о пользе кофе для памяти.