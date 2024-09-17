Американцы объяснили, почему следует отказаться от соусов

Эксперты из Пенсильванского государственного университета в США советуют не употреблять в пищу соусы. Они объяснили, в чем дело.

Говорится, что подобная практика постепенно повышает число потребляемых калорий, что может приводить к увеличению веса.

В опыте, который проходил в два этапа, участвовали 46 взрослых людей. Добровольцам подали 70 граммов чипсов в качестве самостоятельного блюда и 2,5 порции аналогичной закуски совместно с соусом Ранч.

Было подсчитано, сколько чипсов скушали подопытные с соусом и без него, а также оценили количество калорий, укусов и времени, затраченного на поедание.

Отмечается, что разницы в потреблении чипсов без соуса и с ним замечено не было, однако, в то же время, оказалось, что добавление соуса к этой закуске увеличило общее количество съеденных калорий на 77%.

Сказано, что привычка злоупотреблять соусами может привносить ненужные дополнительные калории в рацион.

Добавляется, что общий объем потребляемого соуса не приводит к более быстрому насыщению и отказу от части основного блюда.

Резюмируется, что калории из соуса поступают в организм незаметно, что может приводить к регулярному превышению физиологических потребностей человека в энергии и увеличению массы тела.

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