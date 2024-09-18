Смертельный вирус Nipah атаковал Индию

В Индии вспышка смертельного неизлечимого вируса Nipah: зафиксирован уже второй летальный случай.

В штате Керала от болезни скончался 24-летний студент, ранее умер 14-летний мальчик. Под наблюдением врачей находятся 151 человек, чтобы предотвратить возможную эпидемию, поскольку вакцины пока не существует.

Nipah — это редкий вирус, который передается от животных. Он вызывает лихорадку, рвоту и острые респираторные симптомы, а в тяжелых случаях — судороги, энцефалит или кому.