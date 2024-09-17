Евросоюз планирует предоставить Украине €40 млрд без участия США, — FT

Европейский Союз готовится предоставить Украине новое финансирование до конца года вне зависимости от участия США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Средства будут выделены в соответствии с предложением G7 об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву.

Односторонние действия предпринимаются на фоне обеспокоенности ЕС тем, что Венгрия может помешать блоку предоставить гарантии, необходимые США для участия в схеме замораживания активов.

Согласно проекту, ЕС привлечет пока еще не определенное количество миллиардов в виде кредитов для Украины до конца 2024 года. Такой шаг, как расширение существующей программы помощи, потребует лишь поддержки большинства, а не единогласного согласия, что способно нивелировать право вето Будапешта.

В конечном итоге цифра может стать 40 млрд евро, превысив планируемые 20 млрд евро, однако окончательно будет установлена ​​Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами, заявили чиновники.

«Всегда найдется возможность действовать без посторонней помощи», — сказал представитель ЕС.

Хотя первоначальная схема — с участием США — остается в планах комиссии, чиновники утверждают, что необходимо иметь альтернативу на тот случай, если право вето сохранится за Венгрией до выборов в США.

Средства предназначены для поддержания финансовой стабильности Украины, которая, по данным МВФ, в 2025 году столкнется с дефицитом финансирования в размере 38 млрд долларов.

Напомним, Британия объявила о новом пакете помощи для Украины.