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Новости > Трамп не намерен участвовать в новых теледебатах с Харрис

Трамп не намерен участвовать в новых теледебатах с Харрис

Агата Кловская
12.09.24 12:14
62
Трамп не намерен участвовать в новых теледебатах с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трам заявил, что не настроен проводить новые теледебаты со своей оппоненткой Камалой Харрис. Сам Трамп считает, что выиграл прошлые прения. Об этом сообщает CNN.

«Когда вы выиграете дебаты, я не знаю, хочу ли я участвовать в еще одних дебатах», — заявил Трамп.

Также Трамп заявил, что Харрис якобы получил вопрос заранее перед президентскими дебатами на ABC. По его мнению, дебаты были «сфальсифицированы».

«У них было сфальсифицировано шоу с кем-то, кто, возможно, даже знал ответы, я имею в виду, буду честным, я смотрел, как она говорила, и сказал, что, знаете ли, она, кажется, ужасно знакома с вопросами», — сказал Трамп.

Напомним, в США назвали победителя дебатов между Харрис и Трампом.

Тэги: США, дебаты, Дональд Трамп, Камала Харрис

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