Путин снова увеличил численность своей армии

Владимир Путин своим указом распорядился увеличить штатную численность российской армии до 2 млн 389 тысяч человек. Численность военнослужащих вырастет до 1,5 млн человек. Об этом сообщает сайт официальной информации РФ.

Таким образом, с 1 декабря 2024 года численность армии вырастет на 180 тысяч человек.

Путин также распорядился выделить министерству обороны деньги из бюджета РФ на содержание этих военных.

В прошлый раз Путин увеличивал численность армии в декабре 2023 года. Тогда армия была увеличена на 170 тысяч человек.

Напомним, Путин не исключает возможность объявить еще одну волну мобилизации.