Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > План победы Украины готов более чем на 90%, — Зеленский

План победы Украины готов более чем на 90%, — Зеленский

Агата Кловская
17.09.24 09:28
46
План победы Украины готов более чем на 90%, — Зеленский

План победы Украины в войне с Россией готов более чем на 90%. На следующей неделе его представят союзникам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В течение всего дня в разных форматах — совещания по подготовке нашего, украинского, плана победы. Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению», — сказал Зеленский.

По его словам, необходимые для Украины шаги уже четко определены.

«То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Для каждого шага есть четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Никакой невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано», — рассказал президент.

Он отметил, что в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право.

«Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский сообщил детали плана победы Украины.

Тэги: Владимир Зеленский, война в Украине, план победы

Комментарии

Статьи

05.09.24 10:13

Коррупционные схемы в «Укрнафте» и «Укртатнафте»: как один человек играет на две компании

Автор: Богдан Петренко, для «Фраза»

Дайджест

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
28.08.24 20:30

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Олег Крот: IT-мошенник сотрудничает с российской 1XBET и замыливает глаза «помощью ВСУ», - СМИ
Олег Крот: IT-мошенник сотрудничает с российской 1XBET и замыливает глаза «помощью ВСУ», - СМИ
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.09.24 09:21

Африканцы рассказали, почему следует есть… кузнечиков

17.09.24 09:11

Энергетики не планируют отключений во вторник, 17 сентября

17.09.24 08:27

Paragonaster hoeimaruae: найден новый вид морских звезд

17.09.24 07:34

Стало известно о небывалой пользе козьего молока

16.09.24 23:49

Синоптики поведали, чем будет радовать погода украинцев в ближайшие дни

16.09.24 23:26

Хоббихорсинг: в Германии прошел чемпионат по самому идиотскому виду спорта

16.09.24 20:13

Ирина Геращенко, соратница Порошенко, отбеливала в сюжетах убийц Гонгадзе, – блоггер

16.09.24 16:55

Путин ездил в Монголию к шаманам, — Spiegel

16.09.24 16:27

Орел или решка? Ученые дали ответ на извечный вопрос

17.09.24 09:11

Энергетики не планируют отключений во вторник, 17 сентября

16.09.24 14:54

В Раде одобрили налоговый законопроект

16.09.24 13:23

В Минобороны хотят автоматизировать выдачу повесток

16.09.24 09:32

Зеленский сообщил детали плана победы Украины

16.09.24 09:13

В Украине отменили отключение света на понедельник, 16 сентября

16.09.24 08:26

Второе покушение на Трампа: все подробности

13.09.24 13:29

Украина возглавила мировой рейтинг по смертности

13.09.24 09:09

В «Укрэнерго» рассказали, будут ли выключать свет 13 сентября

12.09.24 15:22

В украинских школах могут отменить золотые и серебряные медали

12.09.24 12:39

США требуют от Зеленского стратегию ударов по РФ перед снятием ограничений, — Bloomberg

11.09.24 05:50

Трамп сделал громкое заявление по поводу войны в Украине во время дебатов с Харрис

10.09.24 12:53

Лавров отметился идиотским заявлением о причинах войны против Украины

11.09.24 05:58

Харрис поведала, о чем говорила с Зеленским за несколько дней до начала войны

10.09.24 12:27

Венгрия договорилась о поставках сырой нефти из РФ через Украину, — Bloomberg

13.09.24 09:27

США позволят Украине удары вглубь РФ, но не ракетами ATACMS, — Times

12.09.24 13:50

Власти Гаити сильно обиделись на Трампа

10.09.24 15:27

Американцы выяснили, чем опасно световое загрязнение

12.09.24 15:22

В украинских школах могут отменить золотые и серебряные медали

12.09.24 12:14

Трамп не намерен участвовать в новых теледебатах с Харрис

10.09.24 11:04

Американский доктор развенчал странный миф о храпе

Фото и Видео
Украина уже всем партнерам объяснила, зачем ей нужна дальнобойность, — Зеленский
Украина уже всем партнерам объяснила, зачем ей нужна дальнобойность, — Зеленский
Украина уже всем партнерам объяснила, зачем ей нужна дальнобойность, — Зеленский
Украина уже всем партнерам объяснила, зачем ей нужна дальнобойность, — Зеленский
Атака Титанов: Последняя атака (2024): трейлер и дата выхода
Атака Титанов: Последняя атака (2024): трейлер и дата выхода
Веном: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Веном: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
В Киеве автомобиль провалился под aсфальт
В Киеве автомобиль провалился под aсфальт
Появилось видео, как Байден примерил кепку Трампа
Появилось видео, как Байден примерил кепку Трампа
Ученик (2024): трейлер и дата выхода фильма о Дональде Трампе
Ученик (2024): трейлер и дата выхода фильма о Дональде Трампе
В России подростки за вознаграждение сожгли вертолет Ми-8
В России подростки за вознаграждение сожгли вертолет Ми-8
В КГГА оценили, готов ли Киев к чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения качества воды
В КГГА оценили, готов ли Киев к чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения качества воды
Михаил Романюк: семья скандального львовского судьи противозаконно завладела шикарной виллой, - СМИ
Михаил Романюк: семья скандального львовского судьи противозаконно завладела шикарной виллой, - СМИ
В Киеве из-за прорыва трубопровода остановился транспорт
В Киеве из-за прорыва трубопровода остановился транспорт
fraza.com
Новости блогосферы
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.