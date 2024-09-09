В Киеве из-за прорыва трубопровода остановился транспорт

В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской произошел прорыв трубопровода, из-за чего временного ограничили движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Специалисты «Киевводоканала» локализовали повреждение трубопровода на ул. Бульварно-Кудрявской, 35. Во время проведения ремонтных работ движение транспорта было временно ограничено двумя полосами в направлении Берестейского проспекта.

Из-за ремонта временно снижено давление водоснабжения в сетях Шевченковского района, но все абоненты обеспечены водой. На месте утечки обнаружено повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм.

Ремонтные работы продолжаются.

Напомним, в Киеве прорвало канализацию, улицы затопило фекалиями.