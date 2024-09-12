В украинских школах могут отменить золотые и серебряные медали

Комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки рекомендовал отменить в школах изготовление и вручение золотых и серебряных медалей государственного образца. Об этом сообщает народный депутат Наталия Пипа в Facebook.

«Комитет Образования рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей государственного образца. За последние годы мы имели увеличение количества медалей, но в то же время образовательные разрывы и снижение уровня знаний выпускников школ за время ковида и великой войны. Этот анахронизм еще существует только в постсоветских странах», — отметила Пипа.

Также она добавила, что отказ от медалей поможет сэкономить средства госбюджета. В то же время школы вместо медалей смогут награждать лучших учеников собственными отличиями.

Добавим, что по данным Образовательного омбудсмена, в прошлом году государство потратило 1,8 млн. грн. на закупку 21,3 тыс. медалей, а в 2022 году расходы составили 1,77 млн. грн. для закупки 20,6 тыс. медалей.

«Сильно увеличивается сумма, которую выделяли на производство медалей, поэтому в условиях полномасштабного вторжения Комитет рекомендует МОН прекратить производить эти медали. То есть сам факт отличия остается, просто он будет указываться в документах», — пояснила Глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины Юлия Гришина.

По ее словам, сэкономленные средства можно будет направить на премии и стипендии детям или на поддержку ВСУ.

Ранее золотые и серебряные медали давали преимущества при поступлении в высшие учебные заведения, сейчас они имеют значение только при поступлении в заведение профессионального (профессионально-технического) образования.

«Последние годы наличие медалей не учитывалось при поступлении в ЗВО. Порядок приема для получения высшего образования в 2023 году также не устанавливал преимуществ для абитуриентов, получивших золотую или серебряную медаль. Кроме того, в 2023 году при поступлении не учитывался средний балл свидетельства об образовании. А при равном количестве баллов у двух абитуриентов значение имело приоритетность заявлений поступления», — указывается на сайте Образовательного омбудсмена.

Отметим, что золотые и серебряные медали вручается только в постсоветских странах. Эта практика была введена в школах СССР в 1945 году.

Напомним, в Дії появились документы об образовании.