Ученые рассказали, какой металл повлиял на развитие жизни на Земле

Эксперты из Мичиганского университета, Калифорнийского технологического института и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) узнали кое-что новое о происхождении жизни на Земле. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что железо было самым ранним и единственным металлом, повлиявшим на развитие жизни на нашей планете.

В работе сказано: «В то время жизнь полагалась только на металлы, с которыми она могла взаимодействовать, а богатый железом ранний океан сделал другие переходные металлы, по сути, невидимыми».

Также поясняется, что железо преобладало в океанах архейского эона (геологического периода), который начался около четырех миллиардов лет назад и длился примерно полтора миллиарда лет.

Отмечается, что конец архейского эона ознаменовался так называемым Великим событием оксигенации.

Информируется, что тогда жизнь развила способность осуществлять фотосинтез с образованием кислорода.

Предполагается, что в течение следующего миллиарда земной океан превратился из богатого железом бескислородного моря в современный насыщенный кислородом водоем.

Добавляется, что это также окислило закись железа Fe(II) до окиси Fe(III), сделав его нерастворимым.

Для того, чтобы проанализировать потенциальное воздействие, ученые разработали модель, которая обновила прогнозы концентраций определенных металлов, включая железо, марганец, кобальт, никель, медь и цинк, которые могли быть доступны в океанах, когда зарождалась жизнь на Земле.

Специалисты узнали, какие металлы были доступны в ранних океанах, они исследовали, с какими металлами могли связываться простые биомолекулы.

В итоге выяснилось, что молекулы взаимодействовали только с железом.

Сказано: «Когда железо окислилось и перестало быть биологически доступным, древним организмам пришлось переориентироваться на другие металлы, что в дальнейшем обеспечило разнообразие форм жизни».

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