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Новости > Шведы перечислили ключевые факторы долголетия

Шведы перечислили ключевые факторы долголетия

Александр Панько
17.09.24 14:03
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Шведы перечислили ключевые факторы долголетия

Эксперты из Каролинского института в Швеции назвали ключевые факторы долголетия. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что шансы дожить до глубокой старости увеличиваются при нормальных уровнях сахара, железа и холестерина в крови, а также низкой концентрации мочевой кислоты и креатинина в организме.

Во время опыта ученые оценили состояние здоровья и особенности образа жизни 44 тысяч шведов, которые прошли медицинские осмотры в 1985-1996-х годах в возрасте 64-99 лет, из них 1 224 человека дожили до ста лет.

Сконцентрировавшись на известных биомаркерах, связанных с преждевременным старением и болезнями, ученые установили, что долгожители уже в возрасте 60 лет имели лучшее здоровье, чем их сверстники.

Исследователи выделили пять важных показателей состояния здоровья, определяющих шансы на благополучное долголетие.

Поясняется: «Для продления жизни нужно внимательно следить за уровнями железа и общего холестерина в крови. Их снижение может сигнализировать о протекании патологических процессов в организме. Не менее важно контролировать уровень глюкозы. Сахарный диабет связан с рядом неблагоприятных последствий для здоровья».

Кроме этого, оказалось, что уровень креатинина почти всегда был нормальным в возрасте 60 лет у тех, кто дожил до ста лет.

Сообщается, что креатинин представляет собой продукт распада аминокислоты креатина, который ежедневно образуется в мышцах и выводится почками, а отклонение его концентрации в моче от нормы говорит о нарушениях в работе почек.

Еще одним ключевым биомаркером физического здоровья выступает концентрация мочевой кислоты в крови – ее избыток служит маркером воспалительных процессов, характерных для диабета, рака крови, подагры и других заболеваний.

Ранее немцы рассказали о гимнастике для ума.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, долголетие

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