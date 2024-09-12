Ученые обнаружили в атмосфере кое-что жуткое

Международная группа экспертов из Испании и Японии сообщила кое-что жуткое. Специалисты выявили на высоте одного-трех километров над поверхностью нашей планеты разнообразие живых грибов, бактерий и вирусов.

Во время опыта специалисты отобрали пробы воздуха над территорией Японии и изучила их в лаборатории.

Сообщается, что ДНК-анализ обнаружил в атмосфере присутствие 266 видов грибков и 305 видов бактерий.

Подчеркивается: многие из найденных микроорганизмов опасны для здоровья человека.

Ученые также говорят о том, что найденные в воздухе микробы нередко встречаются в растениях и почве.

В отчете информируется: «Из-за географического расположения микробов, высоты, на которой они были обнаружены, и скорости ветров, переносящих их, большинство из них прибыли из Китая. Это значит, что они преодолели не менее двух тысяч километров».

Резюмируется, что биопатогены способны перемещаться на тысячи километров на больших высотах, что может представлять собой способ распространения болезней.

Ранее ученые обнаружили во льдах Антарктиды кое-что странное.