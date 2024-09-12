Американцы рассказали о вреде… мороженого

Эксперты из Департамента диетологии американского штата Пенсильвания поведали о вреде мороженого. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что натуральное пищевое волокно под названием гуаровая камедь в составе мороженого, плавленых сыров и хлебобулочных изделий способно повысить риск воспалительных заболеваний кишечника.

Поясняется, что гуаровая камедь представляет собой натуральное пищевое волокно, содержащееся в фасоли.

Сообщается, что его переработанная форма является распространенной пищевой добавкой, используемой для загущения и стабилизации составов мороженого, плавленых сыров, хлебобулочных изделий, заправок для салатов, напитков и многого другого.

Стремясь узнать, как эта пищевая добавка влияет на здоровье пищеварительной системы, американцы провели опыт на мышах.

Сказано, что первую группу грызунов посадили на диету, содержащую 7,5% гуаровой камеди и 2,5% целлюлозы. Вторая группа выступала в качестве контрольной и животные придерживались диеты с десятипроцентным содержанием клетчатки.

Наблюдение длилось месяц. В течение одной недели давали мышам воду, содержащую декстрансульфат натрия, который используется в исследованиях для запуска процесса воспаления и моделирования заболеваний пищеварительной системы.

В итоге выяснилось, что у мышей, потреблявших много гуаровой камеди, развились тяжелые воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит.

Исследователи установили, что у грызунов из первой группы был нарушен состав кишечного микробиома, в частности, повышено число бактерий, принадлежащих к виду Actinobacteriota.

Ученые добавляют, что негативные последствия злоупотребления гуаровой камедью могут проявляться и у людей, но взаимосвязи между воспалительными заболеваниями кишечника, диетой и микробиомом кишечника мышей могут неточно отражать аналогичные взаимодействия, происходящие в человеческом организме.

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