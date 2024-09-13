Австрийцы рассказали о целебных свойствах чеснока

Эксперты из Венского университета в Австрии поведали о небывалой пользе чеснока. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление белого сырого чеснока защищает от тромбоза и диабета.

Кроме этого, по их словам, этот чудо-овощ нормализует соотношение хорошего и плохого холестерина в крови и отлично влияет на печень.

В ходе опыта исследователи оценили дюжину ранее опубликованных исследований на тему пользы чеснока для здоровья человека.

Информируется, что три научных работы, включенных в мета-анализ, не выявили значительных преимуществ потребления, но вот все остальные показали, что чеснок может значительно улучшить определенные кардиометаболические биомаркеры.

Оказалось, что овощ в сыром виде снижает уровень общего холестерина в крови, при этом выравнивая соотношение между ЛПВП и ЛПНП. ЛПВП или липопротеины высокой плотности – класс жировых молекул, которые переносят холестерин в крови, не «оседая» на стенках сосудов и не формируя бляшки.

Поясняется, что данный тип липопротеинов удаляет избыток «плохого» холестерина из организма путем его транспорта из тканей в печень.

Также выяснилось, что чеснок улучшает антропометрические показатели, такие как индекс массы тела, соотношение талии и бедер.

Чеснок способствует нормальной работе белка фибринолизина, который присутствует в плазме крови имеет решающее значение для разрушения тромбов.

Сообщается, что овощ оказывает положительное влияние и на другие аспекты физического здоровья при условии соблюдения нормы потребления (около 35 граммов в день).

Чеснок снижает риск развития диабета и неалкогольной жировой болезни печени.

Резюмируется, что такие чудесные свойства объясняются биологически активными компонентами, такими как аллицин, общие фенолы и пируват.

Ранее медик поведал об уникальной пользе чеснока.