Австрийцы рассказали о целебных свойствах чеснока

Эксперты из Венского университета в Австрии поведали о небывалой пользе чеснока. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что употребление белого сырого чеснока защищает от тромбоза и диабета.
Кроме этого, по их словам, этот чудо-овощ нормализует соотношение хорошего и плохого холестерина в крови и отлично влияет на печень.
В ходе опыта исследователи оценили дюжину ранее опубликованных исследований на тему пользы чеснока для здоровья человека.
Информируется, что три научных работы, включенных в мета-анализ, не выявили значительных преимуществ потребления, но вот все остальные показали, что чеснок может значительно улучшить определенные кардиометаболические биомаркеры.
Оказалось, что овощ в сыром виде снижает уровень общего холестерина в крови, при этом выравнивая соотношение между ЛПВП и ЛПНП. ЛПВП или липопротеины высокой плотности – класс жировых молекул, которые переносят холестерин в крови, не «оседая» на стенках сосудов и не формируя бляшки.
Поясняется, что данный тип липопротеинов удаляет избыток «плохого» холестерина из организма путем его транспорта из тканей в печень.
Также выяснилось, что чеснок улучшает антропометрические показатели, такие как индекс массы тела, соотношение талии и бедер.
Чеснок способствует нормальной работе белка фибринолизина, который присутствует в плазме крови имеет решающее значение для разрушения тромбов.
Сообщается, что овощ оказывает положительное влияние и на другие аспекты физического здоровья при условии соблюдения нормы потребления (около 35 граммов в день).
Чеснок снижает риск развития диабета и неалкогольной жировой болезни печени.
Резюмируется, что такие чудесные свойства объясняются биологически активными компонентами, такими как аллицин, общие фенолы и пируват.
Ранее медик поведал об уникальной пользе чеснока.