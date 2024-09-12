Власти Гаити сильно обиделись на Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сильно обидел власти Гаити. Заявление сделало министерство страны по делам проживающих за рубежом граждан.

Дело в том, что на днях его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс сказал, что мигранты с Гаити похищают и едят домашних животных в городе Спрингфилд штата Огайо. После этого сам Дональд Трамп повторил это во время дебатов с Камалой Харрис.

На Гаити в ответ заявили: «Мы выражаем глубочайшую обеспокоенность дискриминационными заявлениями американских политиков в отношении наших сограждан, в особенности проживающих в Спрингфилде, штат Огайо».

Добавляется: «Увы, это не первый раз, когда наши соотечественники за рубежом становятся жертвами кампаний по дезинформации общества, стигматизируются и расчеловечиваются с целью удовлетворения политических целей перед выборами».

Ранее Трамп неожиданно высказался о «хороших» мигрантах.