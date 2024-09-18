В Тверской области РФ зафиксировали 18 землетрясений в результате детонации склада БК

В Тверской области России после того, как беспилотник попал в боеприпасы, зафиксировали 18 землетрясений. Об этом сообщает VolcanoDiscovery.

Серия землетрясений началась уже около 4 часов по местному времени. Мощность самих землетрясений, обнаруженных в течение 2,5 часов, колебалась магнитудой от 2 до 3,2 по шкале Рихтера.

Напомним, ночью в Торопке Тверской области России на фоне атаки дронов произошел пожар. Местные жители отмечали, что под удар попал склад с боеприпасами, где хранились ракеты для БМ-21 Град, 82-мм мины, патроны.

Впоследствии в Центре противодействия дезинформации сообщили, что во время ночной атаки беспилотников на Торопец был нанесен удар по складу, где хранились ракеты, в том числе «Искандер» и северокорейские KN23.