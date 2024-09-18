Эксперты объяснили, как очень просто экономить заряд аккумулятора в смартфонах на Android

Эксперты поведали о том, как очень просто экономить заряд аккумулятора в смартфонах на Android. Об этом пишет издание Ferra.

Сообщается, что соответствующий опыт провели специалисты компании Google и портал 4PDA.

Все элементарно: для этого необходимо использование темной темы.

Оказалось, что на смартфонах с OLED-дисплеями темная тема позволяет экономить от 15% до 63% заряда аккумулятора.

Добавляется, что в случае с устройствам с IPS-матрицами темная тема с точки зрения энергоэффективности не дает никакого эффекта.

В свою очередь, исследователи университета Пердью в США установили, что темная тема экономит заряд только при яркости подсветки выше 50%, а в противном случае эффективность снижается до 3%.

Информируется, что эксперимент редакции со смартфоном Vivo V21 с OLED-экраном продемонстрировал, что темная тема наиболее эффективна при максимальной яркости.

Указывается при этом, что на разницу также влияет и приложение, в котором используется темная тема: так, в случае с YouTube исследователям удалось снизить энергопотребление более чем в два раза.

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