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Новости > Часть союзников Украины рассматривает завершение войны переговорами в 2025 году, — Bloomberg

Часть союзников Украины рассматривает завершение войны переговорами в 2025 году, — Bloomberg

Агата Кловская
18.09.24 11:19
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Часть союзников Украины рассматривает завершение войны переговорами в 2025 году, — Bloomberg

Некоторые союзники Украины обсуждают возможность завершения войны с Россией путем переговоров между Москвой и Киевом в 2025 году. Но решение о переговорах должны принимать только украинские чиновники. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников издания, часть партнеров Украины обсуждает, каким путем могла бы закончится война. И это вызывает в некоторых западных столицах опасения, украинские воины будут вынуждены преждевременно прекратить огонь.

Собеседники Bloomberg уточняют, что официальные лица в странах Запада в рамках стратегии на 2025 год начали более серьезно рассматривать завершение войны между Украиной и Россией при помощи переговоров.

Но, в то же время, западные чиновники дали понять, что решение о переговорах будет принимать Киев и давления на президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе нет.

К таким обсуждением, как пишет издание, привело то, что на поле боя «нет никаких признаков прорыва», а война приближается к очередной зиме. Поэтому некоторые официальные лица начали изучать возможность «выхода из тупика».

Но журналисты обращают внимание, что переговоры о прекращении огня должны будут разрешить ключевую проблему: как сделать Украину неуязвимой для возможного нового нападения России и в то же время не втянуть страны Запада в конфликт.

Напомним, Зеленский сообщил детали плана победы Украины.

Тэги: переговоры, война в Украине

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