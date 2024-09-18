Турция предлагает решение войны в Украине

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калин заявил, что российско-украинскую войну необходимо решать путем создания новой архитектуры безопасности на основе международного права. Об этом пишет Hürriyet.

Турция, по его словам, продолжит открытые и тайные усилия, направленные на прекращение войны в Украине и в Газе.

«Международная система, которая быстро меняется и становится все более хрупкой, встает перед двумя важными глобальными кризисами в контексте войны в Украине и секторе Газа... Российско-украинскую войну следует развязывать путем построения новой архитектуры безопасности на основе международного права», — отметил Калин.

В то время как относительно разрешения палестино-израильского конфликта он отметил необходимость скорейшего прекращения огня.

«Турция будет продолжать свои открытые и тайные многосторонние усилия по разведке, направленные на прекращение войны в Украине и Газе», — добавил Калин.

Напомним, Турция без колебаний поддерживает Украину.