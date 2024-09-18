Крысы атакуют Нью-Йорк – грызунам объявили войну

Американский Нью-Йорк переживает жуткое нашествие крыс. Местные власти объявили грызунам войну.

Сегодня в городе начнется «Национальный урбанистический саммит по борьбе с крысами».

Мэр города Эрик Адамс сказал, что данная конференция приведет к реализации комбинации мер, которых могут придерживаться жители мегаполиса для решения проблемы грызунов.

Стоит добавить, что на это мероприятие прибудут профильные специалисты из Бостона, Нового Орлеана, Сиэтла и Канады, которые помогут решить усугубляющуюся проблему крыс в Нью-Йорке.

В первый день конференции представят научные доклады, а во второй обсудят основные вопросы в борьбе с вредителями.

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