Рада одобрила выделение 500 млрд на оборону

Верховная Рада приняла в целом закон об увеличении расходов на оборону в 2024 году на 500 млрд гривен. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в среду, 18 сентября.

«Парламент принял в целом № 11417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды», — говорится в сообщении.

По информации Железняка, законопроект был поддержан 298 народными депутатами.

Также он добавил, что расходы государственного бюджета в 2024 году станут рекордными и в общей сложности составят 3,73 трлн грн.

Напомним, в Раде одобрили налоговый законопроект.