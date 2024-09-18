Маск предрек Земле гибель от столкновения с кометой

Американский миллиардер Илон Маск дал жуткий прогноз по поводу будущего Земли. Бизнесмен написал в социальной сети Х, что наша планета погибнет.

Толстосум отметил: «Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось».

Он добавил: «Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и это уничтожит всю жизнь. Стать космической цивилизацией или умереть – вот два единственных варианта».

Ранее Маск рассказал, когда отправит на Марс первые корабли.