Следующим соперником Усика может стать британец, но не Джошуа

Главное: Свой следующий бой украинский боксер Александр Усик может провести против британца Джо Джойса. Победитель этого поединка может встретиться с абсолютным чемпионом мира, который определится после боя между Тайсоном Фьюри и Этони Джошуа.

Детали: Фрэнк Уоррен, который является промоутером британского боксера Джо Джойса, заявил, что уже ведет переговоры с представителями бывшего абсолютного чемпиона мира в первом легком весе Александра Усика о поединке за временный титул WBO в тяжелом весе. Как сообщает LB.ua, организация выступила с инициативой такого поединка, чтобы дать возможность провести бой за звание абсолютного чемпиона мира между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Переговоры начались. Посмотрим, что получится. Общая идея такова: победитель боя Джошуа — Фьюри должен будет защищать титул WBO против Усика или Джойса», — объяснил промоутер.

Справка: Джозеф Джойс — непобежденный английский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. Занимает 2 строчку рейтинга WBO, 5 строку рейтинга WBC и 11 строку рейтинга IBF, уверенно входя в ТОП-10 лучших тяжеловесов мира.

В тему: 18 января стало известно, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении боя за пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Напомним: На сегодняшний день претендентом на чемпионский титул по версии WBO является украинский боксер Александр Усик. При этом его команда не согласна на проведение боя между Джошуа и Фьюри за пояс WBC.