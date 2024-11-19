Немцы объяснили, почему полезно немного поспать после обеда

Эксперты из Берлинской эндокринологической клиники в Германии поведали о том, почему полезно немного поспать после обеда. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что послеобеденный сон длительностью всего пятнадцать-двадцать минут снижает уровень сахара в крови лучше, чем простой пассивный отдых.

В опыте участвовали 1,2 тысячи людей с диабетом второго типа, которых поделили на две группы. Первой следовало провести пятнадцать-двадцать минут в положении лежа или сидя после обеда, а второй нужно было попытаться заснуть.

Сказано, что до и после начала эксперимента у каждого добровольца взяли образцы крови для оценки уровня глюкозы.

В итоге выяснилось, что короткий сон помог снизить концентрацию сахара в организме на 25-30% эффективнее, чем обычный отдых.

Информируется, что послеобеденный сон активизирует процессы восстановления организма и нормализует выработку инсулина.

Резюмируется, что важно не засыпать надолго, так как это может привести к обратному эффекту и вызвать повышение уровня сахара.

Ранее врач рассказал, как быть бодрым по утрам.