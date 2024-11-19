Американцы разгадали еще одну тайну черных дыр

Эксперты из института Флэтайрон в Нью-Йорке (США) разгадали еще одну тайну черных дыр. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты обнаружили источник магнитных полей черных дыр, решив тем самым загадку появления магнетизма у этих космических объектов.

Сначала ученые хотели смоделировать путь звезды от рождения до коллапса и образования черной дыры. При помощи симуляций они желали изучить джеты (струи излучения и частиц) черной дыры, генерирующие гамма-всплески.

Но, в итоге, ученые столкнулись с проблемой при моделировании магнитных полей гравитационной воронки.

Было несколько теорий, касающихся черных дыр и их магнетизма, но ни одна из них не могла объяснить мощность струй и гамма-всплесков.

Поясняется, что проблема с этим объяснением заключалась в том, что сильный магнетизм заставляет звезду терять вращение.

Сказано: «Без быстрого вращения новорожденная черная дыра не могла бы сформировать аккреционный диск (поток газа, плазмы, пыли и частиц вокруг черной дыры) и не обладала способностью производить наблюдаемые джеты и гамма-всплески. Это означало, что существует какой-то неизвестный процесс, влияющий на свойства черных дыр».

Американцы предположили, что, может быть, предыдущие моделирования коллапса нейтронных звезд не давали полной картины.

Информируется, что новые расчеты группы выявили, что при коллапсе нейтронной звезды, прежде чем все ее магнитное поле будет поглощено вновь образованной черной дырой, диск нейтронной звезды наследуется черной дырой, а ее линии магнитного поля становятся фиксированными.

Резюмируется, что данное открытие меняет представление о черных дырах и даст возможность улучшить понимание эволюции космоса.

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