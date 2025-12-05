На Донбассе подростков интенсивно готовят к войне, — ЦНС

На Донбассе оккупационные структуры превращают образовательные учреждения в центры военной подготовки подростков, маскируя занятия под «развитие молодежи». Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в Донецком горно-электромеханическом техникуме оккупанты проводят военно-технические занятия для студентов. Подростков учат обращаться с муляжами автоматов, накладывать жгуты, разбирать и собирать оружие, работать с дронами и выполнять базовые тактические действия.

Это подается как «проект при поддержке Росмолодьспорта» и «развитие молодежи», однако по сути выходит за рамки образовательного процесса.

По данным ЦНС, подобные обучения проводятся как минимум в восьми техникумах на оккупированных территориях Донбасса. Кураторы получают указания формировать «ядро будущих инструкторов» из числа наиболее дисциплинированных студентов.

Как отмечают аналитики, такие мероприятия создают долгосрочный мобилизационный резерв, начиная с 15-17 лет, и являются частью системной милитаризации региона.

Использование псевдогражданских формирований, таких как «дружинники», позволяет оккупантам внедрять военную дисциплину и риторику «внутреннего фронта» без прямой ответственности за обучение. Подросткам навязывают присутствие оружия и военные навыки, формируя у них ощущение «нормальности» военной среды.

В ЦНС отмечают, что образовательный процесс на оккупированных территориях Донбасса превращается в инструмент подготовки молодежи к участию в силовых операциях. Эти мероприятия имеют системный характер, подрывают содержание обучения и создают контролируемый мобилизационный резерв для долгосрочных целей России.

Напомним, РФ массово вербует украинских подростков для шпионажа и диверсий.