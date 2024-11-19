Названы факторы, которые провоцируют седину

Эксперты из Колумбийского центра старения имени Роберта Батлера в Нью-Йорке (США) поведали, какие факторы приводят к поседению. Появились данные их отчета.

В нем, среди прочего, сказано о том, что снижение уровня стресса связано с временным обращением вспять утраты волосами естественной пигментации, но такой эффект прерывал этот процесс только на время.

Добавляется также, что другим перспективным способом замедлить образование седины может быть борьба с окислительным стрессом, вызванным курением и загрязнением окружающей среды.

Указывается на то, богатая антиоксидантами еда помогает повреждение клеток и ДНК, вызванное стабильными радикалами.

Уточняется, что антиоксиданты содержатся в чернике, орехах пекан и других продуктах.

Информируется: «Увы, снижение персональных и экологических стрессовых факторов не может полностью предотвратить поседение волос. Более половины людей начнут седеть к пятидесяти годам, а при генетической предрасположенности процесс может стартовать еще раньше».

В то же время, специалисты определили перспективный метод борьбы с возрастными изменениями в пигментации волосяного покрова.

Выяснилось, что меланоциты, то есть клетки, образующие меланин в волосах, не отмирают c возрастом, а просто концентрируются в корне волоса, не мигрируя вверх по пряди.

Резюмируется: «Возможно, что с помощью медицинского лечения получится реактивировать меланоциты».

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